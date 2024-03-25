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ТАСС

Украина намерена получить от других стран снаряды по ранее объявленной Чехией схеме

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не уточнил, с какими конкретно государствами Киев ведет переговоры

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Власти Украины работают с другими странами над организацией закупок боеприпасов для Киева по схеме, аналогичной той, о которой ранее сообщила Чехия. Об этом информировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Президент Чехии Петр Павел заявил 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, что Прага нашла возможность закупки для Киева сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств для реализации инициативы. Затем чешский премьер Петр Фиала сообщил, что инициативу поддержали 18 стран Запада, уже подтверждена покупка 300 тыс. снарядов, еще около 200 тыс. обещаны.

"Мы не останавливаемся на этой инициативе и сейчас работаем с другими странами, которые говорят, что могут реализовать те же инициативы, и уже активно над этим работаем, потому что одной инициативой тут не обойдешься", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Рада". При этом он не уточнил, с какими конкретно странами Киев ведет переговоры.

Глава украинского МИД также утверждал, что уже "в ближайшей перспективе" на Украину прибудут снаряды, которые будут закуплены в рамках инициативы, предложенной Чехией. В то же время Кулеба утверждает, что первый с начала военного конфликта Украины и РФ визит в Киев главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра, который состоялся в четверг, свидетельствует о том, что альянс активно изучает новые пути по предоставлению военной помощи Киеву.

В Киеве неоднократно заявляли, что Вооруженные силы Украины сталкиваются с дефицитом боеприпасов и снарядным голодом. Власти страны просят союзников увеличивать и ускорять поставки вооружений, а также пытаются переложить на них ответственность за провалы украинских войск. В свою очередь западные партнеры, которые после начала Россией специальной военной операции многократно нарастили поставки вооружений Украине, признают, что не могут покрыть все потребности Киева в боеприпасах. 

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Страны
Россия
Украина
Чехия
Проекты
NATO
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