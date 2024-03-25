Reuters: Киев может отказаться от списка "спонсоров войны" из-за давления КНР и Франции

Агентство указало, что отказ от списка будет означать смягчение позиции Украины из-за сложностей в вопросе сохранения единства союзников по оказанию ей дальнейшей помощи

ЛОНДОН, 22 марта. /ТАСС/. Украина может отказаться от списка "спонсоров войны" из-за давления со стороны некоторых стран, включая Китай и Францию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, украинские власти уже 22 марта могут удалить сайт, на котором размещена детальная информация о частных и юридических лицах, находящихся под западными санкциями, и происхождении компонентов российского оружия. Агентство указало, что отказ от списка будет означать смягчение позиции Киева из-за сложностей в вопросе сохранения единства союзников по оказанию дальнейшей помощи Украине.

Источники отметили, что, в частности, Австрия, Венгрия, Китай и Франция оказали давление на украинские власти для исключения своих компаний из списка. Подчеркивается, что особенно сильно наличием подобного списка были недовольны в тех странах, которые оказали военную и экономическую поддержку Киеву.

В среду в правительстве Украины сообщили, что принято решение фактически убрать список из публичного доступа. Кроме того, украинские власти поставили под сомнение продолжение ведения перечня. Об этом было объявлено после расширенного заседания правительства с участием послов и других дипломатов из некоторых стран, включая Великобританию, Венгрию, Германию, Италию, Канаду, КНР, США, Францию и Японию.

15 января руководство украинского Национального агентства по предотвращению коррупции сообщало, что в список "спонсоров войны" включено уже около 50 компаний. В перечень внесены крупнейшие международные компании, такие как американская Procter & Gamble, французские сети Leroy Merlin и Auchan, корпорации Mars и PepsiCo, американская Philip Morris и японская Japan Tobacco, швейцарская Nestle, основанная в США сеть ресторанов быстрого питания Subway, швейцарский производитель шоколада Barry Callebaut, а также китайская группа Alibaba, владеющая платформой онлайн-торговли Aliexpress, и три крупнейшие нефтегазовые компании Китая CNOOC Group, Sinopec Group и China National Petroleum Corporation.