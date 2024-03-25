В Новгородской области прошли испытания модификации ударного беспилотника

В Новгородской области прошли испытания новой модификации ударного беспилотника

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 мар — РИА Новости. Испытания новой модификации ударного беспилотника "Привет-82" и системы охоты на вражеские БПЛА "Осоед" прошли в Новгородской области, сообщает Координационный центр помощи Новороссии (КЦПН) в своем Telegram-канале.

Уточняется, что делегация КЦПН во главе с руководителем Центра Александром Любимовым посетила 18-19 марта слет разработчиков и производителей систем обнаружения и подавления БПЛА в Великом Новгороде. Его организовал научно-производственный центр "Ушкуйник". В работе приняли участие представители 14 компаний-разработчиков средств подавления и обнаружения беспилотников, а также представители правительства области во главе с губернатором Андреем Никитиным, Новгородского государственного университета, Росгвардии, волонтерских и общественных организаций.

Обсуждались вопросы актуальных моделей угроз, масштабирование производства, доступность ресурсов для разработчиков и производителей РЭБ. Второй день слета прошел на испытательном полигоне в Новгородской области.

"В ходе практической части мероприятия были проведены испытания системы дальней связи. При этом оборудование поднималось на аэростате. Были проведены демонстрационные испытания нескольких видов локаторов-обнаружителей БПЛА. Также прошли испытания новой модификации ударного беспилотника "Привет-82" и системы охоты на вражеские БПЛА "Осоед". Поражение цели осуществлялось путем отстрела специальной сети-ловушки со скоростного FPV-дрона-охотника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Никитин подчеркнул приоритетность данного проекта для региона.