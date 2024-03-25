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ТАСС

FT: в Брюсселе думают обойти статью Договора о ЕС ради военной помощи Украине

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Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Как пишет газета, не все страны поддерживают такой шаг

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) предложила пересмотреть пункт 2 статьи 41 Договора о Европейском союзе ради оказания военной помощи Украине. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Согласно нынешней редакции документа, расходы на "операции, которые имеют военные последствия или последствия в сфере обороны", не относятся к бюджету ЕС. Если же государствами - членами Евросоюза будет одобрена более гибкая версия этого пункта, то сообщество сможет стать прямым покупателем летального оружия. По данным газеты, не все страны поддерживают такой шаг.

По ее сведениям, дискуссии в Брюсселе ведутся о том, применим ли пункт 2 статьи 41 исключительно к военным операциям ЕС или к операциям других организаций, в том числе Вооруженных сил Украины. Юридическая служба Евросовета настаивает на более вольной трактовке этого положения, а юристы ЕК занимают более сдержанную позицию. Для разрешения противоречий Еврокомиссия предложила, чтобы "совместная юридическая группа" рассмотрела вопрос "укрепления оборонной готовности ЕС".

Согласно FT, работа находится на раннем этапе и может оказаться безрезультатной. Государства - члены ЕС могут начать судиться с ЕК, если, по их мнению, будут нарушены положения договора, добавила газета.

FT напомнила, что в феврале 2022 года члены ЕС одобрили финансирование военных поставок на Украину через многосторонний фонд, учрежденный в обход бюджета Евросоюза, чтобы не нарушать пункт 2. При этом изменение самого Договора о ЕС считается политически невозможным, указала газета. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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