Экс-генерал ВСУ заявил, что мобилизация не сможет переломить ход конфликта

Сергей Кривонос также указал на слабую работу президента Украины Владимира Зеленского и его окружения

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что одни только мобилизационные мероприятия не способны переломить ход конфликта в пользу Украины, так как для ведение боевых действий необходимы также оружие, боеприпасы и техника.

"Нужно четко понимать гражданам Украины, что когда мы получаем <…> информацию (о мобилизации - прим. ТАСС), то это вопрос и решение этих перечисленных вопросов может улучшить ситуацию, но не изменить ее существенно в нашу пользу. Перелома не будет, - сказал Кривонос в эфире украинского телеканала "Прямой". - Потому что война - это способность воюющего государства обеспечить потребности воюющих вооруженных сил оружием, боеприпасами, техникой <…> и еще много, много вопросов".

Продолжая свои рассуждения, Кривонос указал на слабую работу президента Украины Владимира Зеленского и его окружения. Так, по его мнению, нынешний мобилизационный закон Украины не соблюдается как правительством, так и самим президентом. Он считает, что менеджеры из команды украинского лидера, о работе которых, по его словам, ничего не известно, способны лишь заниматься пиаром. "У нас гражданин Зеленский сказал, что у него пять-шесть менеджеров, так пусть хоть распишет, кто из этих менеджеров за что отвечает", - сказал генерал в отставке.

Он также выразил надежду на то, что слова украинского президента будут "отвечать его действиям", пока же Кривонос не видит таких позитивных примеров.

В декабре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военное командование запросило призвать в вооруженные силы страны еще 500 тыс. человек. На фоне уже существующих серьезных проблем с комплектованием армии была начата работа над новыми, более жесткими правилами проведения мобилизации. 7 февраля Верховная рада приняла законопроект об ужесточении мобилизации в первом чтении. Документ предполагает введение электронных повесток, отмену отсрочки для ряда категорий мужчин призывного возраста, возможность ограничения прав уклонистов, вплоть до запрета на право управлять транспортом и блокировки банковских счетов. Несколько жестких норм вызвал резкую критику в обществе, депутаты подали свыше 4 тыс. поправок в документ. 12 марта комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал их рассмотрение. Как сообщают украинские СМИ, от некоторых положений уже решено отказаться.