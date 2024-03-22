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Техкульт

В МАИ разрабатывают таракана-киборга с видеокамерой

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В МАИ создается таракан-киборг с видеокамерой

В студенческом КБ «Сигнал», входящем в структуру МАИ, создается таракан-киборг, который позволит выполнять видеосъемку в труднодоступных для человека и техники местах, а управлять им можно будет с помощью электроимпульсов с прикрепленного нейростимулятора.

Размер данного нейростимулятора, который будет крепиться на крупные виды тараканов с длиной туловища около 6 см, не превысит 2 на 3 см. Отправляя на устройство сигналы можно управлять насекомым указывая направление и повороты, а в дальнейшем планируется добавить команды старта и остановки. Особенность строения тараканов заключается в том, что их нервные окончания размещены весьма близко к панцирю, и это позволило специалистам МАИ расположить на самом панцире пару электродов, соединенных с нейростимулятором. После получения сигнала по Bluetooth устройство подает на электроды электрические импульсы, воздействующие на нервные окончания насекомого, и управляют его движениями.

В МАИ создается таракан-киборг с видеокамерой

Как отмечают в МАИ, проект по созданию таракана-киборга позволит ученым продвинуться в изучении биологию нервной системы тараканов, а полученные результаты могут быть полезны компаниям и организациям, где требуется проводить видеосъемку в труднодоступных местах — проверка трубопроводов, археологические исследования, изучения полостей в разрушенных зданиях и т.д. Здесь стоит отметить, что это далеко не новая и не передовая разработка и подобные тараканы-киборги были уже не раз представлены зарубежными и российскими исследователями, но, по всей видимости, своего масштабного применения они так и не нашли.

Макс Антонов

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  • В новости упоминаются
Компании
МАИ
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