"Обрушение всего украинского фронта". Ждать ли прорыва ВС РФ летом?

Полковник Ходаренок: прорыв ВС РФ на одном участке обрушит весь фронт

В ЕС признают тяжелую ситуацию для ВСУ в зоне специальной военной операции и опасаются потенциальных реальных прорывов ВС России летом, пишет газета Politico. Как российским военным удалось перехватить инициативу и чем может обернуться для Киева прорыв ВС РФ на одном из участков фронта - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Чего опасается Запад

Ситуация на поле боя в настоящее время для Вооруженных сил Украины оценивается как откровенно тяжелая. Остро ощущается нехватка боеприпасов для ствольной артиллерии и управляемых ракет, других материальных средств, нет господства в воздухе, отсутствуют подготовленные стратегические резервы.

«Есть много опасений, что мы можем достичь переломного момента, когда мы потенциально можем увидеть некоторые реальные прорывы России этим летом», - заявила замдиректора программы по Европе и Центральной Азии в Международной кризисной группе (ICG) Алисса де Карбоннель.

А верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что "именно этой весной, этим летом и до осени будет решен исход конфликта на Украине".

По его словам, многие аналитики ожидают крупного российского наступления этим летом. Вероятность этого события западными специалистами в области оперативно-стратегического планирования считается весьма и весьма высокой.

По оценкам многих аналитиков, до самого последнего времени обстановка на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции напоминала позиционный тупик времен Первой Мировой войны.

Выход из тупика

Еще в прошлом году главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в статье для британского издания The Economist отмечал, что бои в зоне специальной военной операции зашли в тупик, и предупредил о риске их перехода в позиционные - статичные, изнурительные боевые действия, которые могут растянуться на годы. «Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет», - подвел итог военачальник. И на протяжении весьма длительного времени в ходе боевых действий примерно так и было.

К этому следует добавить, что в период проведения СВО массированное применение беспилотных летательных аппаратов всех видов, барражирующих боеприпасов, средств РЭБ, частей радио- и радиотехнической разведки, задействование всех возможностей орбитальной группировки космических аппаратов, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, многочисленных и эшелонированных минно-взрывных заграждений поставили под сомнение само создание ударных группировок и осуществление общевойсковых операций оперативного масштаба.

Однако в начале этого года части и соединения Вооруженных сил России штурмом овладели Авдеевкой - мощным укрепленным узлом украинской армии, фортификационное оборудование которого ВСУ осуществляли в течение десяти лет. Представители российского экспертного сообщества считают это событие своеобразным выходом из позиционного тупика, в который в последнее время уперлась специальная военная операция.

Вооруженные силы России в ходе взятии Авдеевки добились такого огневого воздействия на противника средствами различных видов ВС РФ, родов войск и специальных войск, которое создало самые благоприятные условия для достижения цели операции с минимальными потерями и в установленные сроки.

Источник изображения: Минобороны России

Значительную роль в разрушении фортификационных сооружений противника сыграли ФАБ-1500 с УМПК (фугасные авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции). Такая авиационная бомба несет более 600 кг взрывчатки. Российские самолеты применяют эти боеприпасы на расстоянии порядка 70 км от объектов удара, не попадая при этом под воздействие зенитных ракетных систем и комплексов ВСУ.

Считается, что подобные авиационные средства поражения в значительной степени изменили баланс на поле боя и позволили российским войскам существенно усилить свои наступательные возможности. Помимо всего прочего, бомбардировка ФАБ-1500 с УМПК оказывает большое давление на моральный дух солдат ВСУ. «ФАБ-1500 - это ад», - отмечают бойцы украинской армии.

Вероятен ли прорыв?

В настоящее время инициатива практически на всей линии боевого соприкосновения принадлежит российской армии. И наряду с этим можно предполагать, что объективные трудности, имеющиеся у ВСУ в настоящее время, создают весьма благоприятные условия для проведения ВС РФ операций оперативного и оперативного стратегического масштаба. То есть налицо реальные условия для именно тех «потенциальных прорывов ВС России», о которых последнее времени говорят на Западе.

И в самом деле, успешный и глубокий прорыв на одном из участков линии боевого соприкосновения с большой вероятностью может привести к обрушению всего украинского фронта.

И тогда становятся вполне реальными те классические показатели проведения операций, о которых речь в оперативном искусстве шла ранее, то есть, к примеру, ширина полосы наступления в этом случае может быть порядка 90-110 км, глубина - 180-200 км, средний темп наступления - до 20-25 км в сутки.

20 марта в ходе вступительного слова на заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в российской армии в текущем году планируется создать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад. И хотя формирование новых объединений и соединений по планам военного ведомства предполагается завершить к концу года, нельзя исключать, что эти сроки могут быть существенно сокращены.

Вполне возможно, что именно эти армии и дивизии будут использоваться в наступательных операциях ВС РФ этим летом по завершению весенней распутицы на Украине.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок