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ТАСС

В Пентагоне заявили, что Украина вынуждена отступать из-за отсутствия помощи США

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Сабрина Сингх
Сабрина Сингх.
Источник изображения: s7d2.scene7.com

В американском военном ведомстве заявили, что лучший способ поддержать Киев - "это добиться от Конгресса принятия дополнительных мер"

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Украина вынуждена принимать "трудные стратегические решения" об отводе войск из определенных районов для укрепления оборонительных линий из-за отсутствия помощи США. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы знаем, что Украина сейчас вынуждена принимать стратегические решения об отводе войск из определенных районов, чтобы укрепить свои оборонительные линии, - заявила она на регулярном брифинге для журналистов. - Им приходится принимать действительно трудные, жесткие решения, потому что мы не можем предоставить им необходимые системы, потому что у нас нет разрешения Конгресса".

По словам Сингх, лучший способ поддержать Киев - "это добиться от Конгресса принятия дополнительных мер". "И вы слышали министра обороны, который созвал контактную группу по вопросам обороны Украины в начале этой недели. И он очень решительно заявил, что мы не позволим Украине потерпеть неудачу. И мы не допустим этого. Но нам нужна помощь Конгресса, чтобы Украина получила то, что ей нужно", - добавила представитель Пентагона.

17 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что Вооруженные силы Украины, ведущие бои в Донбассе, вынуждены отступать, так как их боеприпасы подходят к концу.

Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия КНР и РФ в АТР. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. 13 февраля Сенат при поддержке нескольких республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по упомянутому законопроекту. 

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Израиль
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
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