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ТАСС

СМИ: Чехия поставила Украине свои последние вертолеты Ми-24/35

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Вертолет Ми-24
Вертолет Ми-24 ВВС Чехии.
Источник изображения: jetphotos.net

По данным портала denikn.cz, после их передачи у республики не осталось военной техники, которую она могла бы направить в дар Украине

ПРАГА, 21 марта. /ТАСС/. Чехия передала в дар Украине свои последние вертолеты Ми-24/35. Об этом сообщил новостной портал denikn.cz со ссылкой на министерство обороны республики.

Поставку последних в стране вертолетов Ми-24/35 российского производства правительство одобрило две недели назад. После их передачи Киеву у республики, согласно порталу, не осталось военной техники, которую она могла бы направить в дар Украине.

Ми-24/35 - предназначавшаяся на экспорт модель российского специализированного боевого вертолета. Ранее такие вертолеты находились на вооружении, в частности, у ВВС Чехии, но некоторое время назад было выведены из их состава. Серийный выпуск Ми-24 начался в 1971 году и продолжается до сих пор. 

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Страны
Украина
Чехия
Продукция
Ми-24
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