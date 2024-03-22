СМИ: Чехия поставила Украине свои последние вертолеты Ми-24/35

По данным портала denikn.cz, после их передачи у республики не осталось военной техники, которую она могла бы направить в дар Украине

ПРАГА, 21 марта. /ТАСС/. Чехия передала в дар Украине свои последние вертолеты Ми-24/35. Об этом сообщил новостной портал denikn.cz со ссылкой на министерство обороны республики.

Поставку последних в стране вертолетов Ми-24/35 российского производства правительство одобрило две недели назад. После их передачи Киеву у республики, согласно порталу, не осталось военной техники, которую она могла бы направить в дар Украине.

Ми-24/35 - предназначавшаяся на экспорт модель российского специализированного боевого вертолета. Ранее такие вертолеты находились на вооружении, в частности, у ВВС Чехии, но некоторое время назад было выведены из их состава. Серийный выпуск Ми-24 начался в 1971 году и продолжается до сих пор.