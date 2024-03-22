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ТАСС

В Венгрии заявили, что конфликт на Украине приобретает зловещий характер

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Флаг Венгрии
Флаг Венгрии.
Источник изображения: Михаил Метцель/ ТАСС

Политический советник премьер-министра Балаж Орбан отметил, что руководство ЕС должно быть "выведено из нынешней спирали эскалации", а сторонам конфликта необходимо как можно скорее прекратить огонь и приступить к мирным переговорам

БУДАПЕШТ, 21 марта. /ТАСС/. Конфликт на Украине приобретает зловещий характер, потому что лидеры некоторых стран говорят об отправке туда войск НАТО, а это может обернуться развязыванием третьей мировой войны. Такое мнение высказал политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, сопровождающий своего шефа на саммите Евросоюза в Брюсселе.

Беседуя с венгерскими журналистами после первого дня совещания, он назвал лидеров ЕС "брюссельскими ястребами" и предупредил, что ситуация вокруг Украины становится зловещей. По его словам, продолжаются разговоры об участии в конфликте войск НАТО, а это может привести не только к эскалации военных действий, но и к новой мировой войне. "Ставки высоки", - процитировало Балажа Орбана информационное агентство MTI.

В связи с этим он подчеркнул, что руководство ЕС должно быть "выведено из нынешней спирали эскалации", а сторонам конфликта необходимо как можно скорее прекратить огонь и приступить к мирным переговорам.

Балаж Орбан подтвердил, что Венгрия по-прежнему выступает против оказания военной помощи Украине, в том числе поставок туда вооружений и военной техники. "Мы не поддерживаем отправку оружия в любом контексте, в любых процедурных рамках. Мы не хотим превращать Венгрию в воюющую сторону", - сказал советник премьера.

Накануне саммита в европейских СМИ появились сообщения о том, что Венгрия, как и несколько других стран, не поддерживает идею использования доходов от российских активов, заблокированных в западных банках, для финансирования закупок вооружений для украинской армии. Коснувшись вопроса о подготовке новых санкций ЕС против России, Балаж Орбан заявил, что если они будут противоречить венгерским интересам, то "они будут остановлены". Ранее глава МИД Петер Сийярто уже говорил, что Венгрия считает санкционную политику Брюсселя неправильной, но сможет блокировать только те санкции, которые наносят прямой ущерб ее собственным интересам в различных областях. 

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