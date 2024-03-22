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РИА Новости

Кадыров призвал силовиков в Чечне находиться в боевой готовности

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Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Источник изображения: © Фото : Kadyrov_95/Telegram

Кадыров призвал силовиков в Чечне быть готовыми отразить угрозу во благо РФ

ГРОЗНЫЙ, 21 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости силовикам быть в боевой готовности, чтобы в любой момент отразить угрозу "во благо государства".

"… Обратил внимание командиров силовых подразделений на необходимость быть в состоянии постоянной боевой готовности и обучать личный состав грамотной тактической военной подготовке. Мы должны быть готовы в любой момент отразить возникшую угрозу во благо нашего государства", — написал Кадыров в Telegram-канале.

Глава республики выразил уверенность, что руководящий состав силовых ведомств и правоохранителей отнесется с ответственностью к поставленным задачам и обеспечит максимально качественную и оперативную реализацию. "Для этого у них имеются все необходимые возможности и ресурсы", - уточнил он.

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