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РИА Новости

ВС России поразили завод ракетных деталей в Николаеве, заявили в подполье

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Подполье: ВС поразили завод ракетных деталей и склад боеприпасов в Николаеве

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по заводу "Зоря-Машпроект" в Николаеве, где производят детали для ракет и ремонтируют технику ВСУ, сообщил РИА Новости координатор подполья города Сергей Лебедев.

"Двадцать первого марта в городе Николаев был нанесен удар по военному объекту на заводе "Зоря-Машпроект". По сообщениям от николаевцев, удар был сдвоенный, с большой детонацией, хорошо попали по одному из складов с БК. В городе после удара чувствуется явный запах гари. К месту удара направили много скорых, даже с отдаленных районов Николаева", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в городе оцепили несколько кварталов города и пропускают только кареты скорой помощи и грузовые военные машины. При этом медработники затрудняются примерно назвать количество погибших и раненых, ограничиваясь фразой "очень много", добавил подпольщик. Кареты скорой помощи вывозят пострадавших в район санатория "Дубки", где ВСУ создали военный городок с госпиталем, моргом и казармами. К санаторию проезд закрыт, там со стороны Николаева создали укрепрайон.

Завод "Зоря-Машпроект" известен производством деталей для ракет и ремонтом тяжелой военной техники, уточнил подпольщик. На предприятии складировалось много боеприпасов, а также присутствует военная техника, более двадцати единиц. Завод разделен на две части, одна из них находится под полным контролем военных, которые выпускали продукцию военного назначения еще до начала СВО. Также в закрытой зоне завода базировалась Николаевская территориальная оборона.

"Проход на военную половину "простым смертным" закрыт... даже не всех военных пускают, только по спецпропуску и с сообщением кодового слова, которое ежедневно меняется", — добавил подпольщик.

Несмотря на охрану завода системой ПВО, которую часто видели на пересечении улиц Космонавтов и Николаевской, система не сработала, а тревогу включили уже после прилета, отметил Лебедев.

Кроме того, после удара на территорию завода приехало очень много сотрудников СБУ и прокуратуры, которые проводили допрос рабочих. Большинству из них сказали не выходить на работу с пятницы до особых распоряжений, заключил собеседник агентства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Зоря-Машпроект
Минoбороны РФ
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