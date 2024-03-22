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Интерфакс-АВН

ОДК и петербургский Политех запустили совместный проект

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СПбПУ
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ).
Источник изображения: www.spbstu.ru

Студенты будут учиться проектировать газотурбинные двигатели с применением передовых цифровых технологий

Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация совместно с Передовой инженерной школой Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого открыли интерактивный комплекс и демонстрационный стенд, ориентированные на подготовку специалистов для отрасли, сообщила в четверг пресс-служба ОДК.

"Новый интерактивный комплекс и демонстрационный стенд в ПИШ СПбПУ "Цифровой инжиниринг" станут эффективными инструментами для подготовки высококвалифицированных специалистов. Учащиеся смогут проектировать газотурбинные двигатели с применением передовых цифровых технологий", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, с нового учебного года на оборудованных площадках начнётся обучение по магистерской программе "Передовые цифровые технологии в двигателестроении", разработанной совместно с ОДК.

Заместитель генерального директора - генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин, которого цитирует пресс служба, отмечает, что для отрасли "важным направлением является опережающая подготовка лидеров, ученых, исследователей, а также создание новых принципов разработки авиационных двигателей с помощью цифровых технологий".

Сообщается, что в новом образовательном пространстве ОДК установила демонстрационный стенд "Авиационный двигатель с системой контроля". Для магистрантов оборудована площадка с двигателем для проведения лабораторных работ, лабораторно-учебные стенды и учебный класс. Также на стенде представлены макеты авиационных двигателей, симулятор дефектов роторных машин, открыта лаборатория "Аэродинамика и аэромеханика летательных аппаратов".

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудский отмечает, что ОДК - стратегический партнер не только Передовой инженерной школы СПбПУ, но и всей экосистемы технологического развития петербургского Политеха.

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