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РИА Новости

Специалист ВС России рассказал о тактике ВСУ для обнаружения систем ПВО

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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Специалист ВС РФ "Ярс": ВСУ используют дроны-приманки для вскрытия системы ПВО

ДОНЕЦК, 21 мар — РИА Новости. Противник использует максимально простые и легко обнаруживаемые дроны-приманки с целью вскрытия системы нашей ПВО, сообщил РИА Новости специалист отряда подготовки операторов БПЛА группировки войск "Юг" ВС РФ с позывным "Ярс"

"Такие дроны предназначены для вскрытия слабых мест нашей системы ПВО", — заявил "Ярс".

Военнослужащий пояснил, что данный дрон сделан из дешевых комплектующих, аппарат снащен двигателем внутреннего сгорания, топливным баком и полетным контроллером, он не имеет качественных камер и других дополнительных, радиопередающих устройств. Конструкция такого типа БПЛА предназначена для легкого обнаружения средствами РЛС.

"Он сделан нерадиопрозрачным, на него специально нанесена фольга, чтобы он максимально светился в наших РЛС… Он дрон-мишень," — отметил собеседник агентства.

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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