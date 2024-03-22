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ТАСС

США заверили союзников в намерении помогать Украине

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

Помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер признала, что союзники ждут действий Вашингтона

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты сделали все возможное, чтобы заверить своих иностранных союзников в намерении продолжать поставки оружия и военной техники Украине, однако те ждут конкретных действий Вашингтона. Это признала помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

"Мы сделали все, что могли, чтобы заверить их на словах. Однако они ждут наших действий", - сказала она, комментируя настроения партнеров Вашингтона за рубежом в свете приостановки американских военных поставок Киеву на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

Американская администрация направила ранее на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон последовательно предупреждал о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США.

Беседуя 27 февраля с журналистами по завершении встречи руководства Конгресса от обеих системообразующих партий США с Байденом, Джонсон заверил, что "Палата представителей активно ищет и изучает все возможные варианты", касающиеся в том числе возобновления финансовой и военной поддержки Киева. Джонсон обещал своевременно разобраться с этими вопросами, но не обозначил сроков рассмотрения в нижней палате Конгресса каких бы то ни было инициатив, направленных на продолжение выделения бюджетных ассигнований для Украины. Спикер назвал "основным приоритетом" южную границу США и обеспечение ее безопасности. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
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