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РИА Новости

Медведев провел заседание рабочей группы по ВПК в Тамбовской области

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев посетил пороховой завод в Тамбове и провел заседание рабочей группы

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в рамках поездки в Тамбовскую область провел заседание рабочей группы комиссии ВПК по контролю за производством особо востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения, а также посетил Тамбовский пороховой завод, где, по его словам, производятся крайне необходимые в условиях СВО пороха.

Видео заседания зампред Совбеза опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Сегодня проводим заседание нашей рабочей группы в Тамбове на площадке правительства Тамбовской области. Поговорим об инвестициях, в частности, только что мы посетили Тамбовский пороховой завод", - сказал Медведев.

Он добавил, что на предприятии "производятся крайне необходимые в условиях специальной военной операции пороха".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
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