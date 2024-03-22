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Известия.ru

Шойгу доложили о наращивании производства фугасных бомб ФАБ-3000

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Нижегородской области, чтобы проверить ход выполнения государственного оборонного заказа. В ходе визита 21 марта главе ведомства доложили, что на предприятии организовано массовое производство фугасных авиационных бомб ФАБ-3000.


«Многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000», — сообщили в ведомстве.

На предприятии Шойгу также проинспектировал производство артиллерийских и танковых снарядов различного калибра, номенклатура производства которых тоже возросла.

«С прошлого года объем производства заводом современных артиллерийских и авиационных средств поражения увеличен в пять раз. Таких результатов удалось достигнуть благодаря проведению на предприятии расконсервации производственных мощностей, технического перевооружения и модернизации производственных линий изготовления снарядов современным высокотехнологичным оборудованием», — рассказали в Минобороны РФ.

Для этого с 2022 года возросла общая численность персонала предприятия, увеличившись более чем на 1,1 тыс. человек. Реконструировано, модернизировано и введено в строй более 45 тыс. кв. м производственных площадей. Большинство участков завода работают круглосуточно по трехсменному рабочему графику с увеличением заработной платы.

Также министр обороны РФ проинспектировал производство боеприпасов к артиллерийскому комплексу «Гиацинт». Руководитель предприятия доложил ему о расширении производственных мощностей завода и установке нового оборудования в цехе по производству боеприпасов для артиллерийских комплексов 122-миллиметрового и 152-миллиметрового калибров.

По итогам осмотра министр провел рабочее совещание с участием руководства Минобороны России, представителями профильных органов военного управления и генеральными директорами предприятий. Он отметил, что на предприятиях произошли серьезные изменения после предыдущей проверки: объем производства комплектующих к артиллерийским боеприпасам был увеличен за год в 22 раза. Кроме того, с учетом ввода новых объектов предприятия выполняют работу с опережением графика производства.

Ранее, 10 марта, телеканал CNN сообщил, что применение Россией управляемых авиационных бомб весом 1,5 т (ФАБ-1500) на Украине привело к высокому уровню потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В материале отмечалось, что «у русских есть огромная мощь», которой можно разрушить оборонительные сооружения и вместе с тем увеличить потери украинской армии. По словам украинского военного, ФАБ-1500 наносят очень серьезный ущерб.

До этого, 3 марта, немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для газеты Bild сообщил, что российские войска эффективно уничтожают позиции ВСУ фугасными авиационными бомбами ФАБ-500. По мнению журналиста, залогом успеха российских сил является их господство в воздухе совместно с различными типами наземного вооружения.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
2С5 Гиацинт
ФАБ-500
Компании
Минoбороны РФ
ОПК АО
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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