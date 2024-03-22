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РИА Новости

Медведев рассказал о требованиях к работе предприятий ВПК

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

Медведев: потребности ВПК в РФ требуют максимально слаженной и быстрой работы

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Перспективы и потребности, которые сегодня есть в сфере российского ВПК, требуют максимально слаженной и быстрой работы, заявил на заседании зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он в четверг провел в Тамбовской области заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством особо востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. Видеозапись опубликована на странице Медведева в VK.

"Те перспективы, которые есть, и те потребности, которые мы сегодня имеем, требуют максимально слаженной и быстрой работы", — подчеркнул Медведев на заседании.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
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