Медведев рассказал о требованиях к работе предприятий ВПК

Медведев: потребности ВПК в РФ требуют максимально слаженной и быстрой работы

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Перспективы и потребности, которые сегодня есть в сфере российского ВПК, требуют максимально слаженной и быстрой работы, заявил на заседании зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он в четверг провел в Тамбовской области заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством особо востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. Видеозапись опубликована на странице Медведева в VK.

"Те перспективы, которые есть, и те потребности, которые мы сегодня имеем, требуют максимально слаженной и быстрой работы", — подчеркнул Медведев на заседании.