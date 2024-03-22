Бахрейн намерен закупить танки M1A2 SEP v.3 Abrams

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 19 марта 2024 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой возможной продаже Бахрейну по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 50 основных танков M1A2 SEP v.3 Abrams, с соответствующим комплектом вооружения, оборудования, имущества, специальных машин и машин обеспечения. Данная продажа одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки оценена в 2,2 млрд долл, включая пакеты обучения и технической поддержки.

Танки М60А3 армии Бахрейна на параде (с) milinme.wordpress.com

Согласно уведомлению, в поставку по запросу правительства Бахрейна должны войти 50 основных танков M1A2 SEP v.3 Abrams, четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины М88А2 Hercules, восемь бронированных инженерных машин разграждения M1150 ABV (Assault Breacher Vehicle) на базе танка Abrams, восемь танковых мостоукладчиков M1110 JAB (Joint Assault Bridge) на базе танка Abrams с восемью комплектами мостовых конструкций Heavy Assault Scissor Bridge (HASB), три запасных газотурбинных двигателя AGT1500, 5760 многоцелевых фугасных программируемых танковых выстрелов M1147 HEMP-T калибра 120 мм и 6000 практических многоцелевых танковых выстрелов M1002 TPMP-T калибра 120 мм. Подкалиберные бронебойные танковые выстрелы в поставку не включены и, видимо, будут закупаться отдельно.

Также в поставку войдут автомобильные тягачи M1300 ЕНЕТ (Enhanced Heavy Equipment Transporter) с трейлерами M1302, грузовые автомобили и автоцистерны М978А4 НЕМТТ, автомобили M1074А4 HEMTT с системой погрузки "мультилифт" (PLS) и трейлеры М1076А4 c этой же системой, дистанционно управляемые боевые модули Kongsberg CROWS-LP с 12,7-мм пулеметами М2А1 для танков, и прочее имущество.

Генеральным подрядчиком поставки выступит корпорация General Dynamics.

Армия Бахрейна получила из США 54 танка М60А3 новой постройки в 1986-1987 годах (последние серийные машины этого типа) и 112 танков М60А3 из наличия вооруженных сил США в 1991-1996 годах. Фактически сейчас в строю находится один танковый батальон бронетанковой бригады армии Бахрейна, в котором, как считается, числятся около 40 действующих танков М60А3 из числа поставленных в 1986-1987 годах. Остальные танки находятся на хранении или используются в качестве источника запчастей. Видимо, планируемые к закупке 50 танков M1A2 SEP v.3 Abrams и должны заменить М60А3 в составе матчасти единственного активного танкового батальона.