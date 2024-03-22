Мантуров на Байконуре обсудил совместный с Казахстаном проект комплекса "Байтерек"

Проект является крупнейшим в рамках российско-казахстанского сотрудничества в космической отрасли

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров и первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр на космодроме Байконур обсудили реализацию совместного проекта по созданию на Байконуре космического ракетного комплекса "Байтерек" для пусков ракеты-носителя "Союз-5". Об этом сообщили журналистам в Минпромторге РФ.

"Заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр провели заседание российско-казахстанской межправительственной комиссии по комплексу "Байконур". В заседании принял участие генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов. Участники заседания обсудили реализацию совместного проекта по созданию на космодроме Байконур космического ракетного комплекса "Байтерек" для пусков ракеты-носителя "Союз-5", - говорится в сообщении.

Проект является крупнейшим в рамках российско-казахстанского сотрудничества в космической отрасли. По проекту российская сторона создает новейшую ракету-носитель "Союз-5", а казахстанская - отвечает за создание наземной инфраструктуры и модернизацию космического ракетного комплекса "Байтерек". Работы по реализации проекта идут в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями и заключенными контрактами. В ходе встречи также был согласован порядок дальнейших совместных действий по реализации проекта.

Кроме того, стороны обсудили развитие туризма на комплексе "Байконур". Так, будет внедрена разработанная Казахстаном онлайн-платформа "Байконур" для оформления цифрового допуска на комплекс. Ее применение должно упростить посещение объектов "Байконура" туристами.