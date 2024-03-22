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ТАСС

Производство комплектующих к артиллерийским боеприпасам увеличили почти в 22 раза

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Минобороны России

Как сообщили в Минобороны РФ, на нижегородском предприятии начали строительство нового цеха сборки боеприпасов

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Производство комплектующих к артиллерийским боеприпасам для поставки снарядов в зону спецоперации увеличено почти в 22 раза, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочего совещания с гендиректорами нижегородских оборонных предприятий. Глава Минобороны РФ проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Нижегородской области, сообщили в военном ведомстве.

"Если говорить про изготовление артиллерийских боеприпасов, то по производству комплектующих к этим боеприпасам объем увеличен почти в 22 раза, 75% комплектующих восстанавливается, что позволяет нам поддерживать на достаточном уровне поставку снарядов в зону специальной военной операции. То есть, те задачи, которые мы ставили год назад, - выполнены. Построены новые цеха, и они заработали в полную силу", - сказал Шойгу, которого цитирует Минобороны России.

Кроме того, отмечается, что на нижегородском предприятии начато строительство нового цеха сборки боеприпасов. Также планируется дополнительно построить новые хранилища для артиллерийских снарядов. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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