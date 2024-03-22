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ТАСС

"Искандеры" на учениях отработали групповой ракетный удар по бронетехнике противника

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Боевая работа ОТРК «Искандер-М»
Боевая работа ОТРК «Искандер-М».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Согласно сценарию учений, по сигналу "Тревога" ракетчики выдвинулись в назначенный район сосредоточения, где выполнили техническую подготовку самоходных пусковых установок

КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" Балтийского флота провели учения по нанесению группового ракетного удара по скоплению бронированной техники условного противника, сообщила пресс-служба флота.

"На маневрах с участием расчетов ОТРК "Искандер-М" ракетного соединения армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, отработана тактика нанесения групповых пусков баллистических и крылатых ракет", - говорится в сообщении.

Согласно сценарию учений, по сигналу "Тревога" ракетчики выдвинулись в назначенный район сосредоточения, где выполнили техническую подготовку самоходных пусковых установок. Ракетно-технические подразделения осуществили погрузку ракет на транспортно-заряжающие машины, а затем их перегрузку на самоходные пусковые установки.

"Заняв стартовые позиции, расчеты "Искандеров" произвели групповые учебные (электронные) пуски на различной дистанции по назначенным целям. Согласно данным объективного контроля, цели, представляющие скопления бронированной техники и живой силы "неприятеля" были поражены", - отметили в пресс-службе.

Оперативно-тактические мобильные ракетные комплексы "Искандер-М" предназначены для уничтожения ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов, вертолетов на аэродроме на расстоянии до 500 км. 

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Искандер
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