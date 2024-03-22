Шойгу доложили об увеличении мощностей завода, выпускающего боеприпасы к САУ "Гиацинт"

Министр обороны РФ проинспектировал производство артиллерийских боеприпасов на базе предприятия оборонно-промышленного комплекса Нижегородской области

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Руководитель предприятия оборонно-промышленного комплекса Нижегородской области, осуществляющего выпуск и ремонт боеприпасов к артиллерийскому комплексу "Гиацинт", доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу о расширении производственных мощностей завода. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Министр обороны РФ проинспектировал производство артиллерийских боеприпасов на базе предприятия. "Руководитель предприятия доложил Сергею Шойгу о расширении производственных мощностей завода, в рамках которых произведена реконструкция и техническое оснащение цеха ремонта гильз, а также произведена установка нового оборудования в цехе по производству боеприпасов для артиллерийских комплексов 122-мм и 152-мм калибра", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ также заявили, что большинство участков нижегородского завода работают круглосуточно по трехсменному рабочему графику. "С 2022 года общая численность персонала предприятия увеличилась более чем на 1 100 человек. При этом, были повышены тарифные ставки, оклады и изменена система премирования сотрудников, в связи с чем заработная плата на заводе увеличилась в среднем на 20%", - отметили в оборонном ведомстве.

"Мы рассчитывали на увеличение объемов производства в третьем квартале, а добились этого уже фактически по завершению первого квартала. И работа проделана огромная, предприятие не просто реконструировано и модернизировано, это по многим компонентам новое предприятие", - подчеркнул глава российского военного ведомства в ходе рабочего совещания, отметив, что на предприятиях ОПК Нижегородской области произошли серьезные изменения после предыдущей проверки.

"Это большая заслуга тех, кто трудится на предприятиях в три смены без выходных. Время сейчас такое, так что вам за это спасибо", - сказал Шойгу.