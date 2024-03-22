Шойгу сообщил об увеличении объема производства комплектующих к боеприпасам в 22 раза

Объем производства комплектующих к артиллерийским боеприпасам был увеличен за год в 22 раза. Об этом 21 марта заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Если говорить про изготовление артиллерийских боеприпасов, то по производству комплектующих к этим боеприпасам объем увеличен почти в 22 раза. То есть, те задачи, которые мы ставили год назад — выполнены <...> Тем более, 75% комплектующих восстанавливается, что позволяет нам поддерживать на достаточном уровне поставку снарядов в зону специальной военной операции», — сообщил он на совещании в Нижегородской области, где посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Также министр уточнил, что в течение года были построены новые цеха, которые на данный момент работают в полную силу. Кроме того, с учетом вводом новых объектов предприятия выполняют с опережением графика производства. Так, в целом объемы производства были увеличены почти в 2,5 раза, добавил Шойгу.

«Мы рассчитывали на увеличение объемов производства в третьем квартале, а добились этого уже фактически по завершении первого квартала. И работа проделана огромная, предприятие не просто реконструировано и модернизировано, это по многим компонентам новое предприятие», — резюмировал глава Минобороны РФ.

Также в четверг Минобороны РФ опубликовало кадры работы артиллеристов РСЗО «Смерч» группировки войск «Запад». Российские военные в ходе ведения контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерийский расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Белгородской области.

Ранее, 13 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что цена на гособоронзаказ не должна расти при увеличении объемов закупок. Мишустин подчеркнул, что за этим необходимо следить на конкурентной основе. При этом для такой работы Федеральному казначейству необходимо содействие Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В июле прошлого года глава Шойгу сообщал, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса России удалось в сжатые сроки увеличить производство особо востребованных образцов вооружения. По его словам, с марта 2022 года количество закупаемых и модернизируемых основных образцов вооружения, военной и специальной техники, поставляемых по гособоронзаказу, было увеличено в 1,8 раза, а в 2023 году — более чем в пять раз по сравнению с началом 2022 года.