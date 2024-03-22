Войти
Известия.ru

Шойгу сообщил об увеличении объема производства комплектующих к боеприпасам в 22 раза

223
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Photoagency Interpress

Объем производства комплектующих к артиллерийским боеприпасам был увеличен за год в 22 раза. Об этом 21 марта заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.


«Если говорить про изготовление артиллерийских боеприпасов, то по производству комплектующих к этим боеприпасам объем увеличен почти в 22 раза. То есть, те задачи, которые мы ставили год назад — выполнены <...> Тем более, 75% комплектующих восстанавливается, что позволяет нам поддерживать на достаточном уровне поставку снарядов в зону специальной военной операции», — сообщил он на совещании в Нижегородской области, где посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Также министр уточнил, что в течение года были построены новые цеха, которые на данный момент работают в полную силу. Кроме того, с учетом вводом новых объектов предприятия выполняют с опережением графика производства. Так, в целом объемы производства были увеличены почти в 2,5 раза, добавил Шойгу.

«Мы рассчитывали на увеличение объемов производства в третьем квартале, а добились этого уже фактически по завершении первого квартала. И работа проделана огромная, предприятие не просто реконструировано и модернизировано, это по многим компонентам новое предприятие», — резюмировал глава Минобороны РФ.

Также в четверг Минобороны РФ опубликовало кадры работы артиллеристов РСЗО «Смерч» группировки войск «Запад». Российские военные в ходе ведения контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерийский расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Белгородской области.


Ранее, 13 марта, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что цена на гособоронзаказ не должна расти при увеличении объемов закупок. Мишустин подчеркнул, что за этим необходимо следить на конкурентной основе. При этом для такой работы Федеральному казначейству необходимо содействие Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В июле прошлого года глава Шойгу сообщал, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса России удалось в сжатые сроки увеличить производство особо востребованных образцов вооружения. По его словам, с марта 2022 года количество закупаемых и модернизируемых основных образцов вооружения, военной и специальной техники, поставляемых по гособоронзаказу, было увеличено в 1,8 раза, а в 2023 году — более чем в пять раз по сравнению с началом 2022 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
9А52-2 Смерч
Компании
Минoбороны РФ
ОПК АО
ФАС
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
26.12.2022
Шойгу сообщил об увеличении гособоронзаказа по линии «Калашникова» в 2023 году
02.12.2022
Шойгу заявил о выполнении гособоронзаказа в этом году на 99%
17.11.2017
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
28.09.2015
Армия протестировала в деле оборонный потенциал страны
01.06.2015
Белый дом стряпает ядерную кашу
21.04.2015
Ритмичность перевооружения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 06:07
  • 25
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 22.03 02:49
  • 1
На что повлияло массовое использование БПЛА (на поле боя).
  • 22.03 02:12
  • 212
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.03 01:18
  • 3
«Сильно уступает советским»: Украинские военные раскритиковали американские танки Abrams
  • 21.03 21:08
  • 6
Французские военные ничего не смогут сделать на Украине, считают в Госдуме
  • 21.03 19:15
  • 455
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.03 18:52
  • 9
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 21.03 16:56
  • 61
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 21.03 16:32
  • 0
25 лет Польши в НАТО: Оценка состояния авиации и связь с Украиной. Часть 2
  • 21.03 16:31
  • 0
25 лет Польши в НАТО: Оценка состояния авиации и связь с Украиной. Часть 1
  • 21.03 13:23
  • 2679
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.03 11:51
  • 1
Советник Шойгу заявил, что США и НАТО формируют "ментальный театр военных действий"
  • 21.03 11:30
  • 1
Минэнерго прорабатывает вопрос прикрытия НПЗ от атак украинских дронов с помощью ЗРПК «Панцирь»
  • 21.03 03:28
  • 2
В России назвали способы защиты кораблей от морских дронов
  • 20.03 22:27
  • 0
Западные санкции и «шатание» власти – контрпродуктивны, бессмыслены и незаконны