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ТАСС

Боррель заявил, что ЕС предоставил Украине оружия на €31 млрд с начала конфликта

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности сообщил, что в 2024 году планируют поставки еще на €20 млрд

БРЮССЕЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Евросоюз предоставил Украине с начала конфликта оружия на €31 млрд. Об этом заявил верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на саммит ЕС.

"Новая цифра - ЕС предоставил Украине с начала конфликта военную помощь в общей сложности на €31 млрд, - заявил он. - В этом году мы планируем поставки еще на €20 млрд".

"Что касается поставок снарядов, если мы передали бесплатно около 500 млн (имелось в виду 500 тыс. - прим. ТАСС) снарядов, но если посчитать экспорт, коммерческие поставки, европейская промышленность производит для Украины еще порядка 400 тыс. Но мы должны продолжать работать, поскольку даже и 2 млн снарядов для Украины будет недостаточно".

Евросоюз обещал Украине в период с 20 марта 2023 года по 19 марта 2024 года 1 млн снарядов, это обещание выполнено не было.

В то же время Еврокомиссия ранее заявила, что Евросоюз, по состоянию на январь этого года, вывел свое производство снарядов на уровень в 1 млн в год. 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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