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Украина нуждается в проведении дополнительной мобилизации граждан в ряды ВСУ. С таким заявлением выступил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Высокопоставленный чиновник альянса сейчас находится в Киеве.

По утверждению Бауэра, выступившего на Киевском форуме по безопасности, сегодня Украина нуждается не столько даже в вооружениях, сколько в людях для пополнения несущей потери действующей армии.

Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию

- заявил глава Военного комитета НАТО.

При этом адмирал Бауэр лицемерно добавил, что в «либеральной демократии», под которой он подразумевает диктатуру Владимира Зеленского и его хунты, якобы не так просто «убедить людей» в необходимости мобилизации. Но он, якобы, видит, как ситуация меняется. Еще бы! Сотрудники территориальных центров комплектования ВСУ мастерски умеют убеждать украинцев в важности мобилизации даже для такого эталона «либеральной демократии» как Украина.

Американский сенатор Линдси Грэм, который тоже приехал в Киев, ранее заявлял о необходимости как можно более оперативного принятия закона о мобилизации. Он подчеркнул, что важно отправлять на фронт и молодых людей в возрасте младше 25 лет, которыми Украина, испытывающая огромные демографические проблемы, и так не изобилует.

Таким образом, западные «ястребы» открыто требуют от Зеленского ужесточения мобилизации. В итоге глава киевского режима оказывается между риском народного возмущения и давлением со стороны западных спонсоров.