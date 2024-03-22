Польша обеспечит логистику поставок боеприпасов из ЕС на Украину

ЦАМТО, 21 марта. Польша обеспечит логистику поставок странами Евросоюза боеприпасов на Украину. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский после заседания Вышеградской группы в Брюсселе.

"Я хочу поздравить Чехию и поблагодарить всех, кому пришла в голову прекрасная инициатива, связанная с поставками боеприпасов Украине. Мы рады, что можем внести свой вклад в эту инициативу – не только финансовый, но также и логистический – так, чтобы эти боеприпасы эффективным образом попали на фронт", – сказал Р.Сикорский.

Как напоминает "РИА Новости", идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов у третьих стран для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам П.Павела, Чехия идентифицировала полмиллиона боеприпасов калибра 155 мм и 300 тыс. боеприпасов калибра 122 мм, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.

Не все страны поддержали эту инициативу. В частности, как стало известно, Словакия не будет присоединяться к инициативе Чехии по покупке боеприпасов для Украины, поскольку не верит в военное решение конфликта, заявил словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар.

"Правительство Словакии занимает четкую позицию: мы не будем участвовать в военных поставках на Украину, потому что этот конфликт не имеет военного решения, поэтому мы не присоединяемся к этой чешской инициативе. Мы будем оказывать только гуманитарную помощь", – сказал Ю.Бланар журналистам по итогам переговоров глав МИД Вышеградской группы в Праге.