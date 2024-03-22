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ЦАМТО

Польша обеспечит логистику поставок боеприпасов из ЕС на Украину

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Источник изображения: © AP Photo / Sarah Meyssonnier

ЦАМТО, 21 марта. Польша обеспечит логистику поставок странами Евросоюза боеприпасов на Украину. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский после заседания Вышеградской группы в Брюсселе.

"Я хочу поздравить Чехию и поблагодарить всех, кому пришла в голову прекрасная инициатива, связанная с поставками боеприпасов Украине. Мы рады, что можем внести свой вклад в эту инициативу – не только финансовый, но также и логистический – так, чтобы эти боеприпасы эффективным образом попали на фронт", – сказал Р.Сикорский.

Как напоминает "РИА Новости", идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов у третьих стран для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам П.Павела, Чехия идентифицировала полмиллиона боеприпасов калибра 155 мм и 300 тыс. боеприпасов калибра 122 мм, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование.

Не все страны поддержали эту инициативу. В частности, как стало известно, Словакия не будет присоединяться к инициативе Чехии по покупке боеприпасов для Украины, поскольку не верит в военное решение конфликта, заявил словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар.

"Правительство Словакии занимает четкую позицию: мы не будем участвовать в военных поставках на Украину, потому что этот конфликт не имеет военного решения, поэтому мы не присоединяемся к этой чешской инициативе. Мы будем оказывать только гуманитарную помощь", – сказал Ю.Бланар журналистам по итогам переговоров глав МИД Вышеградской группы в Праге.

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