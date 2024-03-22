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В ближайшее время Эстония передаст Украине очередной пакет военной помощи. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, который сейчас находится с официальным визитом на Украине.

Общая стоимость анонсированного пакета военной помощи составит около 20 миллионов евро. В него войдут противотанковые орудия без отдачи, боеприпасы, взрывчатые материалы, снайперское снаряжение и некоторые другие виды вооружений и оборудования. По словам эстонского министра обороны, пакет военной помощи готовился таким образом, чтобы и Украина получила определенную пользу, и боеготовность сил обороны Эстонии оставалась на прежнем уровне.

Как известно, Эстония с самого начала боевых действий на Украине оказывает военную и финансовую помощь киевскому режиму. Страна передала ВСУ большое количество различных боеприпасов, вооружений, оборудования и амуниции. К началу 2024 года Таллин предоставил Киеву военную помощь почти на 500 миллионов евро, что эквивалентно 1,3 процентам ВВП самой Эстонии.

Помимо военной помощи, Таллин занимается обучением личного состава ВСУ. За время конфликта эстонскими военными инструкторами были подготовлены не менее 1,3 военнослужащих украинской армии, включая снайперов, медицинских специалистов и артиллеристов, а также специалистов в сфере кибербезопасности.

Разумеется, эстонское правительство, как и лидеры большинства других европейских стран, пренебрегло экономическими интересами своей страны и благосостоянием населения во имя выполнения директивы заокеанских хозяев об оказании поддержки киевскому режиму.