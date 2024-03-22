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РИА Новости

Гибридная схема самолета-вертолета перспективна в зоне СВО, считает эксперт

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Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом
Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Эксперт: гибридная схема самолета-вертолета для БПЛА перспективна в зоне СВО

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Гибридная схема самолета-вертолета применительно к беспилотникам перспективна в зоне СВО для разведки, целеуказания и нанесения точечных ударов сбрасываемыми средствами поражения, заявил РИА Новости ведущий российский эксперт в этой области, главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.

Так он прокомментировал сообщения о том, что в зоне СВО замечена российская "матка" дронов "Пчелка". Этот гибрид беспилотника самолетного и квадрокоптерного типов, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, может быть платформой для сбрасываемых с воздуха FPV-дронов. Также "материнское" изделие способно выступать ретранслятором для "дочерних" беспилотников, что повышает дальность действия последних.

"В целом использованная гибридная схема, позволяющая использовать преимущества аппаратов самолетного и вертолетного типов, довольно перспективна с точки зрения выполнения актуальных военных задач, включая разведку, наблюдение и целеуказание, нанесение точечных ударов сбрасываемыми средствами поражения и логистику", - сказал Федутинов.

При этом он отметил, что для логистических задач подобные дроны пока применяются крайне мало, здесь имеется серьезный потенциал для развития.

Для понимания потребностей в данном сегменте Федутинов отметил критически важные параметры беспилотных авиационных комплексов, непосредственно влияющих на эффективность их применения.

Во-первых, это сочетание массы полезной нагрузки и продолжительности полета. Именно этот параметр определяет применимость дрона при выполнении ряда военных задач.

"Высокая продолжительность полета нужна для того, чтобы отдалить место взлета и посадки от района боевых действий, чтобы вывести оператора и пункт управления из-под огня ствольной артиллерии противника - по крайней мере, наиболее используемых калибров", - сказал собеседник.

Во-вторых, это время развертывания и свертывания комплекса и подготовки к повторному применению. Для снижения этого времени необходимо рассмотрение возможностей применения технических решений, минимизирующих задействование иных устройств: катапульт, парашютных систем посадки, различных амортизирующих устройств типа надувных мешков.

В-третьих, обеспечение скрытности применения, включая взлет и посадку в условиях наличия препятствий в непосредственной близости, обусловленных лесистой местностью или объектами антропогенного происхождения, в том числе в городских условиях. Это также обусловливает необходимость применения решений, обеспечивающих вертикальный взлет и посадку.

"Указанные требования приводят к выбору в качестве платформ беспилотных аппаратов гибридных решений, сочетающих в себе самолетный тип с возможностями вертикального взлета и посадки. Аппараты такого типа имеют в своих продуктовых линейках несколько российских компаний", - добавил Федутинов.

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