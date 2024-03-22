Финляндия выделит €30 млн для закупки боеприпасов для Украины

Речь идет об инициативе Чехии по совместным закупкам для Киева

ХЕЛЬСИНКИ, 21 марта. /ТАСС/. Финляндия намерена выделить €30 для участия в инициативе Чехии по совместным закупкам боеприпасов для Украины. Об этом сообщило финское Минобороны.

"Помимо пакетов материальной поддержки, Финляндия также помогает Украине другими путями. Совместные закупки боеприпасов, координируемые Чехией, являются очень важным подспорьем в борьбе с острой нехваткой снарядов на Украине", - приводятся слова министра обороны Финляндии Антти Хяккянена в пресс-релизе ведомства.

Президент Чехии Петр Павел заявил 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, что Прага нашла возможность закупки для Киева сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств для реализации инициативы. Затем чешский премьер Петр Фиала сообщил, что инициативу поддержали 18 стран Запада, уже подтверждена покупка 300 тыс. снарядов, еще около 200 тыс. обещаны.