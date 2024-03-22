Войти
ТАСС

Финляндия выделит €30 млн для закупки боеприпасов для Украины

266
0
0
Флаг Финляндии
Флаг Финляндии.
Источник изображения: vpk-news.ru

Речь идет об инициативе Чехии по совместным закупкам для Киева

ХЕЛЬСИНКИ, 21 марта. /ТАСС/. Финляндия намерена выделить €30 для участия в инициативе Чехии по совместным закупкам боеприпасов для Украины. Об этом сообщило финское Минобороны.

"Помимо пакетов материальной поддержки, Финляндия также помогает Украине другими путями. Совместные закупки боеприпасов, координируемые Чехией, являются очень важным подспорьем в борьбе с острой нехваткой снарядов на Украине", - приводятся слова министра обороны Финляндии Антти Хяккянена в пресс-релизе ведомства.

Президент Чехии Петр Павел заявил 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, что Прага нашла возможность закупки для Киева сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств для реализации инициативы. Затем чешский премьер Петр Фиала сообщил, что инициативу поддержали 18 стран Запада, уже подтверждена покупка 300 тыс. снарядов, еще около 200 тыс. обещаны. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Финляндия
Чехия
Похожие новости
02.04.2008
Депутат Госдумы Зайцев: вопросы ядерной безопасности не должны становиться разменной картой во внешней политике
27.03.2008
Константин Никульшин: «Мы стремимся, чтобы «МВСВ» стал одним из ведущих салонов по вооружению в мире»
05.02.2008
Анализ мирового рынка средних и больших БЛА в 2001-2010 гг. и на период до 2015 года
28.12.2007
Обзор рынка современных и перспективных легких военно-транспортных самолетов
30.10.2007
Здравствуй, оружие
22.10.2007
Корпорация ТВЭЛ вошла в состав "Атомэнергопрома"
18.10.2006
Большая противоракетная игра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 06:07
  • 25
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 22.03 02:49
  • 1
На что повлияло массовое использование БПЛА (на поле боя).
  • 22.03 02:12
  • 212
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.03 01:18
  • 3
«Сильно уступает советским»: Украинские военные раскритиковали американские танки Abrams
  • 21.03 21:08
  • 6
Французские военные ничего не смогут сделать на Украине, считают в Госдуме
  • 21.03 19:15
  • 455
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.03 18:52
  • 9
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 21.03 16:56
  • 61
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 21.03 16:32
  • 0
25 лет Польши в НАТО: Оценка состояния авиации и связь с Украиной. Часть 2
  • 21.03 16:31
  • 0
25 лет Польши в НАТО: Оценка состояния авиации и связь с Украиной. Часть 1
  • 21.03 13:23
  • 2679
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.03 11:51
  • 1
Советник Шойгу заявил, что США и НАТО формируют "ментальный театр военных действий"
  • 21.03 11:30
  • 1
Минэнерго прорабатывает вопрос прикрытия НПЗ от атак украинских дронов с помощью ЗРПК «Панцирь»
  • 21.03 03:28
  • 2
В России назвали способы защиты кораблей от морских дронов
  • 20.03 22:27
  • 0
Западные санкции и «шатание» власти – контрпродуктивны, бессмыслены и незаконны