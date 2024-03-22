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РИА Новости

Угроза для США. На Западе рассказали о страшном российском оружии

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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Падалко

TNI: бомбардировщик Ту-95 несет стратегическую угрозу США

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российский стратегический бомбардировщик Ту-95 благодаря уникальным характеристикам был и остается стратегической угрозой США, пишет The National Interest.

Автор статьи обратил особое внимание на способность этой боевой машины без проблем долететь до территории США.

"Конструкторы предпочли турбовинтовой турбореактивному двигателю, поскольку он позволяет самолету преодолевать более 13 000 километров", — указывает издание.

Отмечается, что поступивший на вооружение в 1956 году Ту-95 продолжает службу в ВКС России и сегодня.

"Недостаток изящества он с лихвой компенсирует убийственным потенциалом. Двигатели самолета и его способность нести огромное количество боеприпасов делают его отличным оружием спустя десятилетия после того, как бомбардировщик был впервые применен в зоне боевых действий", — пишет TNI.

В августе замглавы Минпромторга Олег Бочаров на предприятии ПАО "ОДК-Кузнецов" в Самаре заявил, что мощность Ту-95 повысится вдвое.

Эти стратегические бомбардировщики входят в состав дальней авиации, обычно несут крылатые ракеты большой дальности Х-55.

Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС (в кодификации НАТО — "Медведи") входят в основу российской стратегической авиации. Самолет может нести на борту стратегические крылатые ракеты, способные поражать цели на дальности до нескольких тысяч километров. В боевых условиях один ракетоносец может уничтожить несколько городов противника, не входя в его зону ПВО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ту-95
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
NATO
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