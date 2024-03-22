Украина и НАТО обсудили военно-промышленную кооперацию

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал к наращиванию поддержки со стороны НАТО, прежде всего летальным вооружением, возвращению к практике тренировок на Украине

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром военную поддержку со стороны альянса и военно-промышленную кооперацию. Об этом сообщается на сайте украинского МИД.

"Собеседники обсудили перспективы обеспечения боевой подготовки украинских военнослужащих и тесной кооперации оборонных индустрий Украины и союзников, - говорится в тексте. - Глава МИД призвал к наращиванию поддержки Украины со стороны НАТО, прежде всего летальным вооружением, возвращению к практике тренировок на Украине, развертыванию ремонтных баз на Украине". Кроме того, обсуждались ожидания от намеченного на лето саммита НАТО в Вашингтоне.

Бауэр прибыл в Киев для участия в местной конференции по безопасности.