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ТАСС

Эксперт: возросшие потери ВСУ связаны с желанием Киева получить новый пакет помощи

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Игорь Коротченко
Игорь Коротченко.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

Военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко сообщил, что Киев "безумно и бездумно отправляет все новые и новые силы на мясные штурмы, и за счет таких лобовых атак у противника высокие потери"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Возросшие в три раза потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) связаны с тем, что Киев хочет продемонстрировать США стойкость линии фронта, чтобы получить новый пакет помощи на $60 млрд, заявил ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала этого года составляют 71 тыс. военнослужащих и 11 тыс. единиц различного вооружения, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2023 года.

"Первый фактор таких потерь, конечно, это когда в начале года решался вопрос, будет ли очередной американский транш переведен Украине, а там более $60 млрд. Крайне важно для Зеленского было продемонстрировать устойчивость своей обороны", - сказал Коротченко.

Он добавил, что в том числе поэтому так долго продолжались бои вокруг Авдеевки. Коротченко отметил, что Киев "безумно и бездумно отправляет все новые и новые силы на мясные штурмы, и за счет таких лобовых атак у противника высокие потери".

Также Коротченко отметил личностные особенности нового главкома ВСУ Александра Сырского, который пришел на место Валерия Залужного. Сырский, по его словам, в отличие от Залужного, более исполнителен, а Залужный был самостоятельным и пытался проводить свою политику. Сырский, считает Коротченко, не думает о потерях, и его цель - "выполнить политические директивы Киева". "Хотя, в принципе, сравнительно недавно произошла замена военного руководства Украины, тем не менее, Сырский отметился новыми безумными мясными штурмами", - подытожил Коротченко. 

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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