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ТАСС

В Швеции заявили, что роль НАТО в организации помощи Киеву может вырасти

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Пол Йонсон
Пол Йонсон.
Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Швеции Пол Йонсон связывает это с возможным избранием Дональда Трампа президентом США

СТОКГОЛЬМ, 21 марта. /ТАСС/. Роль НАТО в организации поддержки Украине может возрасти на фоне возможного избрания Дональда Трампа американским президентом, когда эта работа будет вестись в большей степени альянсом, нежели США, на которые приходилась основная часть оказываемой Киеву помощи. Об этом в интервью телеканалу SVT заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон после встречи контактной группы по военному содействию Киеву на американской военной базе Рамштайн в Германии.

"Речь идет частично о созданном этим летом в Вильнюсе Совете Украина - НАТО, частично о фонде, используемом НАТО для оказания Украине помощи топливом и различными военными поставками - и это то, что лежит в основе,- а также о том, что роль НАТО в деле поддержки Украины может возрасти", - отметил он.

Министр подчеркнул необходимость продолжения помощи Киеву. "Очень важно, чтобы по обеим сторона Атлантики помощь продолжала оказываться и была долговременной, - сказал он. - Подготовка [к сокращению или прекращению Трампом американской помощи Украине] идет во многих европейских странах, поскольку, с одной стороны, нужно брать на себя большую ответственность за безопасность Европы, с другой - может возникнуть необходимость принятия на себя возросшей ответственности за поддержку Украины". 

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Страны
Германия
США
Украина
Швеция
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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