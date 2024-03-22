Раскрыты особенности впервые уничтоженной в зоне СВО эстонской THeMIS UGV

Военный эксперт Леонков: у роботизированных платформ на СВО разное назначение
Эстонская роботизированная платформа THeMIS UGV от Milrem Robotics, которую Вооруженные силы (ВС) России впервые уничтожили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) — это универсальный комплекс, сделанный по принципу гусеничного хода, сообщил военный эксперт Алексей Леонков. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, для чего могут применяться такие платформы и сложно ли их уничтожить.
По словам эксперта, эстонская THeMIS UGV представляет собой две гусеницы с грузовым основанием, то есть платформой, между ними. Устанавливая на эту платформу различные модули, можно превращать ее в роботизированную систему различного назначения.
Назначение роботизированных платформ бывает разным
Наземные роботизированные системы используются для трех типов задач. Первое назначение – это разведка, в том числе для ведения контрбатарейной борьбы. Платформа способна очень близко подкрадываться для того, чтобы выдавать более точные координаты, например по минометным расчетам, которые работают с закрытых огневых позиций или даже по снайперам. «То есть будет стоять такой робот где-то в кустах и все это будет отслеживать», — уточнил Леонков.
Второе назначение — это огневая поддержка, то есть робот может сопровождать атакующие подразделения. Третья роль — транспортно-эвакуационная, которая заключается в подвозе снарядов и эвакуации бойцов.
Алексей Леонков
военный эксперт
«Кстати, этот беспилотник использовали французы в боевых операциях в Мали, там испытали его как раз во всех ипостасях. Если мы говорим про его боевой вариант, то он может ставить на себя и стрелково-автоматическое вооружение, 30-миллиметровую автоматическую пушку, как утверждает реклама, 40-миллиметровый автоматический гранатомет и даже противотанковые управляемые ракеты», — поделился собеседник «Ленты.ру».
Один робот уничтожил другого
Судя по опубликованному видео с дрона, уничтоженная в зоне СВО платформа THeMIS UGV была транспортной версией этого беспилотника, так как он был без вооружения, полагает Леонков. По его словам, с помощью такого транспортника, скорее всего, обеспечивали скрытую логистику снабжения своих подразделений, то есть перевозили снаряды и, возможно, эвакуировали раненых.
Алексей Леонков
военный эксперт
Обнаружить подобные системы можно только с воздуха, добавил эксперт. Для этого нужен беспилотник, оснащенный соответствующей камерой, которая различит роботизированный беспилотник на земной поверхности и выдаст целеуказание барражирующему боеприпасу, то есть дрону-камикадзе, считает он. «В таком случае тот может его вполне уничтожить, потому что скорость дрона-камикадзе гораздо выше, чем у этого роботизированного комплекса», — отметил Леонков.
Собеседник «Ленты.ру» предположил, что в зоне СВО могут быть десятки подобных роботизированных наземных платформ. «Был замечен следующий факт: Украина все время жалуется на дефицит снарядов на передовой, мы осуществляем контроль за трассами, где может проехать машина, которая перевозит снаряды, даже под видом гражданской, но ничего не ездит, а снаряды у них не заканчиваются. Можно предположить, что как раз за счет таких роботизированных систем и осуществляется доставка», — пояснил он.
Ранее стало известно, что ВС РФ впервые уничтожили эстонскую роботизированную платформу THeMIS UGV от Milrem Robotics в зоне СВО. В сети появились кадры поражения техники.