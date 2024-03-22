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РИА Новости

Вице-адмирал Кабанцов стал врио командующего Северным флотом

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Вице-адмирал Константин Кабанцов
Вице-адмирал Константин Кабанцов.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Дубов

Вице-адмирала Кабанцова назначили врио командующего Северным флотом ВМФ РФ

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Вице-адмирала Константина Кабанцова назначили временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом ВМФ России, сообщается на сайте Министерства обороны.

"Временно исполняющий обязанности командующего Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом лично поздравили экипаж новейшего ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Император Александр III", принятого в состав ВМФ в конце прошлого года, и всех моряков-подводников со 118-й годовщиной отечественного подводного флота", — говорится в заявлении.

Как отметил Кабанцов, подводники-североморцы успешно поддерживают в высокой степени боеготовности морские стратегические ядерные силы, чью основу составляют атомные ракетные подводные крейсеры с баллистическими ракетами, а также силы общего назначения — многоцелевые атомные и дизель-электрические подводные лодки.

Вице-адмирал поблагодарил подводников, ветеранов подводного флота и членов их семей и выразил им глубокую признательность за преданность делу, мужество и самоотверженность.

Во вторник ранее командовавшего Северным флотом адмирала Александра Моисеева представили как врио главкома ВМФ на церемонии вручения корабельных чаш экипажам подлодок в Кронштадте.

С 2010 по 2016 год Кобанцов занимал должность командира 24-й дивизии подводных лодок Северного флота. С 2018 по 2020 год он командовал Беломорской военно-морской базой Северного флота, а с 2020 по 2021-й — Приморской флотилией Тихоокеанского флота. В 2021 году его назначили на должность начальника штаба — первого заместителя командующего Северным флотом.

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