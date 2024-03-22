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Известия.ru

МО сообщило о нанесении ВС РФ ударов «Кинжалами» по целям на Украине

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в ночь на 21 марта нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе ракетами «Кинжал», по целям на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Воздушно-космическими силами России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по центрам принятия решения ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников», — сказано в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что цели удара были достигнуты, все объекты поражены.

Кроме того, в оборонном ведомстве добавили, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты 163 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), а также 20 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и «Vampire» чешского производства.

Ранее, 9 марта, американский аналитический YouTube-канал Defense TV указал на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ. По словам американских экспертов, эти удары свидетельствуют о невиданной мощности российского вооружения.

До этого, 29 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил, что боевые возможности Вооруженных сил РФ увеличились многократно, отметив успех гиперзвукового авиационного комплекса «Кинжал» в зоне спецоперации.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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