В России будет создана роботизированная мини-РСЗО

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На фоне продолжающейся специальной военной операции российские конструкторские бюро ведут активную работу по разработкам самых разных видов вооружений и модификации уже существующих систем.
К ним относится и новосибирское конструкторское бюро «Спектр». Как сообщает информагентство ТАСС, со ссылкой на исполнительного директора «Спектра» Андрея Братенькова, в бюро ведётся разработка специальной роботизированной платформы «Ежик-РСЗО». Как видно из названия, она будет оснащена реактивной системой залпового огня (РСЗО).
Создаваемая для платформы мини-РСЗО будет рассчитана на шесть пусков и использовать боеприпасы кумулятивно-осколочного характера массой 600 г. По словам Братенькова, данные боеприпасы смогут пробивать броню в 200 мм.
- сказал директор бюро «Спектр».
Братеньков отметил, что «Ежик-РСЗО» будет очень полезен для использования на открытой местности и на коротких дистанциях, особенно в ночное время, так как его будет достаточно трудно заметить.
В бюро разрабатываются два варианта мини-РСЗО – на гусеницах и на колёсах.
Ранее сообщалось, что «Спектр» занимается создание аппарата дистанционного минирования «Ежик-М».