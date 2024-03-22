Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 56-й катер класса "Сентинел"

ЦАМТО, 21 марта. Компания Bollinger Shipyards 19 марта объявила о состоявшейся в Ки-Уэсте (шт.Флорида) передаче командованию Береговой охраны США 56-го быстроходного патрульного катера FRC (Fast Response Cutter) класса "Сентинел" – (WPC 1156) "Девид Дурен".

В целом это 182-й катер, который Bollinger передала Береговой охране США за последние 35 лет. "Девид Дурен" станет первым из трех катеров класса "Сентинел", которые будут размещены в Астории (шт.Орегон).

Поскольку Конгресс США продолжает обсуждать бюджет на 2024 ф.г., перспективы программы FRC остаются неопределенными. В то время как Палата представителей включила в проект бюджета финансирование постройки четырех новых катеров, версия Сената не включает строительство новых катеров.

Представленный Конгрессу США проект бюджета Береговой охраны на 2025 ф.г. включает закупку еще двух катеров FRC.

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт стоимостью 88 млн. долл. на проектирование и строительство головного корабля серии FRC был заключен с Bollinger Shipyards по результатам тендера в сентябре 2008 года. Катера "Сентинел" предназначены для замены устаревших катеров класса "Айленд". Соглашение содержало опционы на поставку Береговой охране дополнительных катеров серии. На текущий момент Береговая охрана заказала в общей сложности 64 катера. Предполагается закупка до четырех дополнительных катеров FRC.

Катер класса "Сентинел" разработан на базе проекта "Дамен Стэн Патрол 4708" голландской судостроительной компании Damen Shipyards. Его длина составляет 46,9 м, водоизмещением – около 353 т. Катер развивает скорость 28 узлов, дальность хода – до 2500 морских миль, автономность – 5 суток, экипаж – 24 человека. Катера вооружены стабилизированной 25-мм АУ и четырьмя 12,7-мм пулеметами и предназначены для противодействия незаконной миграции и контрабанде, контроля рыболовства, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности портов и водных путей сообщения.