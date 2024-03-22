Войти
ЦАМТО

Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 56-й катер класса "Сентинел"

214
0
0
Логотип Bollinger Shipyards
Логотип судостроительной компании Bollinger Shipyards.
Источник изображения: http://www.bollingershipyards.com/

ЦАМТО, 21 марта. Компания Bollinger Shipyards 19 марта объявила о состоявшейся в Ки-Уэсте (шт.Флорида) передаче командованию Береговой охраны США 56-го быстроходного патрульного катера FRC (Fast Response Cutter) класса "Сентинел" – (WPC 1156) "Девид Дурен".

В целом это 182-й катер, который Bollinger передала Береговой охране США за последние 35 лет. "Девид Дурен" станет первым из трех катеров класса "Сентинел", которые будут размещены в Астории (шт.Орегон).

Поскольку Конгресс США продолжает обсуждать бюджет на 2024 ф.г., перспективы программы FRC остаются неопределенными. В то время как Палата представителей включила в проект бюджета финансирование постройки четырех новых катеров, версия Сената не включает строительство новых катеров.

Представленный Конгрессу США проект бюджета Береговой охраны на 2025 ф.г. включает закупку еще двух катеров FRC.

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт стоимостью 88 млн. долл. на проектирование и строительство головного корабля серии FRC был заключен с Bollinger Shipyards по результатам тендера в сентябре 2008 года. Катера "Сентинел" предназначены для замены устаревших катеров класса "Айленд". Соглашение содержало опционы на поставку Береговой охране дополнительных катеров серии. На текущий момент Береговая охрана заказала в общей сложности 64 катера. Предполагается закупка до четырех дополнительных катеров FRC.

Катер класса "Сентинел" разработан на базе проекта "Дамен Стэн Патрол 4708" голландской судостроительной компании Damen Shipyards. Его длина составляет 46,9 м, водоизмещением – около 353 т. Катер развивает скорость 28 узлов, дальность хода – до 2500 морских миль, автономность – 5 суток, экипаж – 24 человека. Катера вооружены стабилизированной 25-мм АУ и четырьмя 12,7-мм пулеметами и предназначены для противодействия незаконной миграции и контрабанде, контроля рыболовства, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности портов и водных путей сообщения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Bollinger Shipyards
Damen Shipyards
Проекты
Sentinel
Похожие новости
12.08.2020
Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 40-й катер класса "Сентинел"
18.06.2020
Береговая охрана США приняла на вооружение 37-й катер класса "Сентинел"
19.02.2018
Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 27-й катер класса "Сентинел"
23.11.2017
Верфь Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 26-й катер класса "Сентинел"
13.09.2017
Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 25-й катер класса "Сентинел"
27.03.2013
Береговой охране США передан пятый патрульный катер класса Sentinel
17.09.2012
Береговой охране США передан третий катер FRC
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 06:07
  • 25
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 22.03 02:49
  • 1
На что повлияло массовое использование БПЛА (на поле боя).
  • 22.03 02:12
  • 212
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.03 01:18
  • 3
«Сильно уступает советским»: Украинские военные раскритиковали американские танки Abrams
  • 21.03 21:08
  • 6
Французские военные ничего не смогут сделать на Украине, считают в Госдуме
  • 21.03 19:15
  • 455
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.03 18:52
  • 9
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 21.03 16:56
  • 61
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 21.03 16:32
  • 0
25 лет Польши в НАТО: Оценка состояния авиации и связь с Украиной. Часть 2
  • 21.03 16:31
  • 0
25 лет Польши в НАТО: Оценка состояния авиации и связь с Украиной. Часть 1
  • 21.03 13:23
  • 2679
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.03 11:51
  • 1
Советник Шойгу заявил, что США и НАТО формируют "ментальный театр военных действий"
  • 21.03 11:30
  • 1
Минэнерго прорабатывает вопрос прикрытия НПЗ от атак украинских дронов с помощью ЗРПК «Панцирь»
  • 21.03 03:28
  • 2
В России назвали способы защиты кораблей от морских дронов
  • 20.03 22:27
  • 0
Западные санкции и «шатание» власти – контрпродуктивны, бессмыслены и незаконны