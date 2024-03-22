Войти
Lenta.ru

Военный эксперт объяснил ценность трофейного оружия для армии России

288
0
0
Кадр: Минобороны России
Кадр: Минобороны России.

Военный эксперт Глазунов: трофейное оружие выявляет уязвимые места противника

Трофейное оружие позволяет российским военным выявлять уязвимые места противника, утверждает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил значимость изучения таких боеприпасов.

«Все трофейное оружие нужно изучать подробно, чтобы знать слабые места. (...) США — это наш главный противник. Мы должны изучать их оружие и понимать, насколько оно превосходит наше оружие, либо они отстают. Если они отстают, это хорошо, нужно, наоборот, еще больше усиливать это отставание в вооружении», — сказал он.

Трофейное оружие нужно изучать более подробно, понимать, где слабые места, куда наносить удары. Нужно изучать все оружие, даже огнестрельное, чтобы понять, насколько наш автомат Калашникова лучше их М-16 или других модификаций. Это нужная работа, она велась всегда

Олег Глазунов

военный эксперт

Как рассказал депутат Госдумы Андрей Гимбатов агентству РИА Новости, в настоящий момент в России не существует ни официального определения трофейного оружия, ни регламента признания его таковым. Именно поэтому сейчас разрабатывается соответствующий законопроект, отметил парламентарий.

По его словам, необходимо определять ответственных за деактивацию такого оружия. Также депутат добавил, что многие музеи хотят представлять трофейное оружие на в качестве экспонатов, поэтому нужно разработать регламент для передачи такой техники на выставки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Похожие новости
14.11.2006
В "Рособоронэкспорте" отмечают особый вклад легендарного оружейника Михаила Калашникова в продвижении на мировой рынок стрелкового оружия
14.11.2006
5 ведущих экспортеров оружия
31.10.2006
Калашников вступает в ВТО
19.10.2006
Венесуэла купит российские транспортные самолеты
19.10.2006
Венесуэла купит российские транспортные самолеты
02.10.2006
Венесуэла закупает российское вооружение исключительно для обороны страны –У.Чавес
23.08.2006
Игра в санкции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 06:07
  • 25
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 22.03 02:49
  • 1
На что повлияло массовое использование БПЛА (на поле боя).
  • 22.03 02:12
  • 212
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.03 01:18
  • 3
«Сильно уступает советским»: Украинские военные раскритиковали американские танки Abrams
  • 21.03 21:08
  • 6
Французские военные ничего не смогут сделать на Украине, считают в Госдуме
  • 21.03 19:15
  • 455
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.03 18:52
  • 9
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 21.03 16:56
  • 61
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 21.03 16:32
  • 0
25 лет Польши в НАТО: Оценка состояния авиации и связь с Украиной. Часть 2
  • 21.03 16:31
  • 0
25 лет Польши в НАТО: Оценка состояния авиации и связь с Украиной. Часть 1
  • 21.03 13:23
  • 2679
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.03 11:51
  • 1
Советник Шойгу заявил, что США и НАТО формируют "ментальный театр военных действий"
  • 21.03 11:30
  • 1
Минэнерго прорабатывает вопрос прикрытия НПЗ от атак украинских дронов с помощью ЗРПК «Панцирь»
  • 21.03 03:28
  • 2
В России назвали способы защиты кораблей от морских дронов
  • 20.03 22:27
  • 0
Западные санкции и «шатание» власти – контрпродуктивны, бессмыслены и незаконны