Германия намерена приобрести в США крылатые ракеты JASSM-ER

ЦАМТО, 21 марта. Правительство Германии инициировало процесс закупки 75 крылатых ракет увеличенной дальности JASSM-ER (Joint Air-Turface Standoff Missile-Extended Range) производства корпорации Lockheed Martin.

Как сообщает Defence Industry Europe со ссылкой на немецкую ежедневную газету Bild, этот шаг должен расширить возможности ВС Германии по нанесению высокоточных ударов на большой дальности.

Решение о приобретении ракет, которые потенциально могут заменить состоящие на вооружении КР "Таурус", соответствует расширенной оборонной стратегии Германии. На принятие этой стратегии намекали в 2022 году, когда правительство Германии выразило намерение закупить в США истребители F-35, а также ряд других ракет, предназначенных для оснащения данных малозаметных боевых самолетов.

Помимо ракет JASSM-ER, планируется закупка различных боеприпасов класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" для усиления возможностей заказанных Германией F-35. Тем не менее, Bild отметила, что процесс приобретения ракет JASSM-ER столкнулся с задержками, что отличает его от этапов закупки F-35 и связанных боеприпасов.

Ожидается, что официальный контракт на поставку ракет JASSM-ER будет заключен этой осенью.

Представитель Министерства обороны Германии подчеркнул комплексный характер плана закупок F-35A, который включает широкий спектр вооружений, в т.ч. класса "воздух-земля".

Как сообщал ЦАМТО, КР AGM-158B JASSM-ER предназначена для поражения с безопасного для пилота расстояния расположенных в глубине территории противника важных, хорошо укрепленных, стационарных и движущихся целей.

JASSM-ER обладает высокой унификацией с базовой версией AGM-158A JASSM (70% аппаратных средств и 90% программного обеспечения) и отличается турбовентиляторным двигателем F107-WR-105 Williams International, обеспечивающим увеличение дальности пуска в 2,5 раза. Ракета стартовой массой 907 кг оснащена проникающей / осколочно-фугасной боевой частью массой 435 кг, комбинированной инерциальной / GPS навигационной системой с высокой защищенностью от помех, инфракрасной ГСН и позволяет поражать цели на расстоянии более 500 морских миль (926 км).