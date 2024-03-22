В Раде пожаловались, что получили от ЕС лишь 400 тыс. снарядов из обещанного 1 млн

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Егор Чернев надеется, что "партнеры в самые ближайшие месяцы исполнят обещание в миллион снарядов"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Евросоюз предоставил Украине около 400 тыс. снарядов, не выполнив таким образом изначальный план по передаче Киеву обещанного 1 млн боеприпасов. Об этом заявил депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Егор Чернев.

Изначально Еврокомиссия обещала поставить Украине новые танки, вертолеты, средства ПВО и 1 млн снарядов к марту 2024 года. Однако 1 февраля срок был перенесен на конец 2024 года.

"Миллиона нет, изготавливаются снаряды понемногу, партиями, к сожалению <...>. Если не ошибаюсь, на данный момент мы получили около 400 тыс. снарядов из того самого миллиона. Действительно, это далеко от выполнения планов", - сказал Чернев в эфире телеканала "Рада".

Депутат надеется, что "партнеры в самые ближайшие месяцы исполнят обещание в миллион снарядов". Хотя глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в феврале уточнял, что до марта ЕС сможет предоставить Киеву около 550-600 тыс. снарядов, а обещанный ранее 1 млн боеприпасов будет передан до конца года. Тогда же Боррель указал Киеву, что у ЕС "нет магии", чтобы предоставить больше снарядов.

В конце января заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател также отметил, что у американской администрации нет "волшебного горшочка с деньгами", поэтому Конгрессу необходимо как можно быстрее одобрить бюджетные ассигнования для Украины, судьба которых до сих пор остается нерешенной.