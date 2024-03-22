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ТАСС

В МИД КНР заявили, что Украина высоко оценивает посредничество спецпредставителя Ли Хуэя

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Здание МИД КНР
Здание МИД КНР.
Источник изображения: Петр Ковалев/ ТАСС

Киев надеется на конструктивную роль Пекина в урегулировании украинского конфликта, заявил официальный представитель ведомства Линь Цзянь

ПЕКИН, 21 марта. /ТАСС/. Власти Украины высоко оценивают посреднические усилия спецпредставителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя и надеются на конструктивную роль Китая в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Украинская сторона уделяет большое внимание двусторонним отношениям с Китаем и дает высокую оценку посредническим усилиям спецпредставителя Ли Хуэя", - сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС, как расценивает Пекин недавнее высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, который пренебрежительно исказил имя Ли Хуэя.

По словам официального представителя, Киев "искренне надеется", что Пекин продолжит играть конструктивную роль в продвижении процесса мирного урегулирования. Линь Цзянь подчеркнул, что Китай занимает "ответственную позицию" и будет способствовать преодолению кризисной ситуации политическим путем.

Ранее Данилов в телеэфире пренебрежительно исказил имя Ли Хуэя, чья дипломатическая миссия призвана помочь урегулированию украинского конфликта. С этой целью китайский дипломат недавно посетил Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию. "Я хочу напомнить, что без нас нашу судьбу решать никто не будет", - также заявил секретарь СНБО. 

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