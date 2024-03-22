Российские корабли «уничтожили» противника в Аравийском море

ТОФ: «Варяг» и «Маршал Шапошников» провели учения по ПВО в Аравийском море

Крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) России провели учения по противовоздушной обороне (ПВО) в Аравийском море .Об этом со ссылкой на флот сообщает ТАСС.

В ходе учений были проведены электронные пуски зенитных ракет, в ходе которых была «уничтожена» воздушная цель, имитирующая противника. «Расчеты ПВО немедленно отреагировали на угрозу и при приближении воздушной цели к зоне самообороны условно уничтожили самолет зенитным ракетным комплексом», — сообщили в ТОФ.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на ТОФ сообщил, что фрегат «Маршал Шапошников» России прибыл в катарский порт Хамад для участия в международной военно-морской выставке DIMDEX-2024.

В феврале Минобороны России сообщило, что крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» прибыли в Индию на международные учения MILAN 2024.