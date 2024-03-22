Войти
Lenta.ru

Российские корабли «уничтожили» противника в Аравийском море

201
0
0
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

ТОФ: «Варяг» и «Маршал Шапошников» провели учения по ПВО в Аравийском море

Крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота (ТОФ) России провели учения по противовоздушной обороне (ПВО) в Аравийском море .Об этом со ссылкой на флот сообщает ТАСС.

В ходе учений были проведены электронные пуски зенитных ракет, в ходе которых была «уничтожена» воздушная цель, имитирующая противника. «Расчеты ПВО немедленно отреагировали на угрозу и при приближении воздушной цели к зоне самообороны условно уничтожили самолет зенитным ракетным комплексом», — сообщили в ТОФ.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на ТОФ сообщил, что фрегат «Маршал Шапошников» России прибыл в катарский порт Хамад для участия в международной военно-морской выставке DIMDEX-2024.

В феврале Минобороны России сообщило, что крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» прибыли в Индию на международные учения MILAN 2024.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
14.12.2016
Российско-индийские военные учения "Индра". Досье
23.08.2016
Российско-индийские военные учения "Индра". Досье
24.05.2016
Владимир Королев поздравил моряков-тихоокеанцев с Днем Тихоокеанского флота
19.10.2015
Минобороны России: деятельность РФ в АТР не несет угрозы стабильности в мире
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
10.09.2012
Мода на мультинац
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.03 06:07
  • 25
"Нет равных": в США высоко оценили российские вертолеты Ми-28 и Ка-52
  • 22.03 02:49
  • 1
На что повлияло массовое использование БПЛА (на поле боя).
  • 22.03 02:12
  • 212
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.03 01:18
  • 3
«Сильно уступает советским»: Украинские военные раскритиковали американские танки Abrams
  • 21.03 21:08
  • 6
Французские военные ничего не смогут сделать на Украине, считают в Госдуме
  • 21.03 19:15
  • 455
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.03 18:52
  • 9
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 21.03 16:56
  • 61
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 21.03 16:32
  • 0
25 лет Польши в НАТО: Оценка состояния авиации и связь с Украиной. Часть 2
  • 21.03 16:31
  • 0
25 лет Польши в НАТО: Оценка состояния авиации и связь с Украиной. Часть 1
  • 21.03 13:23
  • 2679
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.03 11:51
  • 1
Советник Шойгу заявил, что США и НАТО формируют "ментальный театр военных действий"
  • 21.03 11:30
  • 1
Минэнерго прорабатывает вопрос прикрытия НПЗ от атак украинских дронов с помощью ЗРПК «Панцирь»
  • 21.03 03:28
  • 2
В России назвали способы защиты кораблей от морских дронов
  • 20.03 22:27
  • 0
Западные санкции и «шатание» власти – контрпродуктивны, бессмыслены и незаконны