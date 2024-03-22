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ТАСС

Порошенко раскритиковал киевский режим за слабую поддержку ВСУ

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Петр Порошенко
Петр Порошенко.
Источник изображения: AP Photo/ Piotr Molecki

Экс-президент Украины обвинил власти в пренебрежении вопросами строительства укреплений на протяжении 2 тыс. км

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Власти Украины делают недостаточно для поддержки вооруженных сил страны (ВСУ). С таким обвинениями выступил в Верховной раде экс-президент Украины лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Люди, составляющие повестку дня, оторвались от жизни, - сказал Порошенко в выступлении, опубликованном в его Telegram-канале - Только сегодня утром я вернулся с Востока, где 10 бригад получили от нас то, чего не добавляет государство. Так вот: земля горит по всей длине фронта - от Купянска вплоть до Херсона".

Экс-президент также обвинил власти в пренебрежении вопросами строительства укреплений на протяжении 2 тыс. км. "Спросите правительство, сколько процентов было введено в эксплуатацию - и это будет меньше 10, - заявил Порошенко. - А у кого вам спрашивать? Правительства нет. Парламент теряет свою контрольную конституционную функцию".

В связи с этим он потребовал как можно скорее провести голосование по созданию в Раде комитета по фортификации, передать подоходный налог на нужды ВСУ, проголосовать за закон о запрете канонической Украинской православной церкви и "немедленно поставить на голосование постановление об имплементации резолюции Европейского парламента, в том числе и относительно командировок депутатов". 

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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