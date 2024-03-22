Бундестаг одобрил закупку 4 систем ПВО Patriot для бундесвера на сумму 1,3 млрд. евро

ЦАМТО, 21 марта. Комитет по вопросам бюджета парламента ФРГ согласовал закупку четырех новых систем ПВО Patriot для бундесвера общей стоимостью 1,3 млрд. евро.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило новостное агентство DPA.

По данным агентства, согласование прошло на закрытом заседании комитета. Ранее закупка для нужд бундесвера также была одобрена комитетом по вопросам обороны.

Общая стоимость заказа составит 1,3 млрд. евро. Ранее бундесвер передал две установки Patriot на Украину, оставшись с десятью установками, причем некоторые из них нуждаются в модернизации.