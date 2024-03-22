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ТАСС

WSJ: Россия восстановит ОПК быстрее ЕС после завершения конфликта на Украине

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Гусеницы для бронемашин
Гусеницы для бронемашин в цехе Курганского машиностроительного завода.
Источник изображения: РИА Новости / Евгений Кузьмин

Издание отмечает, что военный потенциал НАТО истощен из-за поставок Украине

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. Россия сможет восстановить свой оборонно-промышленный комплекс (ОПК) быстрее Евросоюза после завершения конфликта на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По мнению европейских чиновников, которое приводит издание, Москва "сможет восстановить армию в течение нескольких лет" после окончания спецоперации на Украине. При этом, как отмечает издание, военный потенциал НАТО истощен из-за поставок Украине. По данным британского Международного института стратегических исследований, которые приводит WSJ, сообществу потребуется не менее 20 лет на создание "европейских сил", способных без участия США противостоять России. Отмечается, что стоимость проекта обойдется ЕС в $420 млрд.

По мнению экспертов, страны ЕС стали зависеть от Вашингтона в вопросах обеспечения "жизненно важного военного потенциала": противовоздушной обороне, боевом инженерном обеспечении, артиллерии и боеприпасах. Без помощи США сообществу сложно осуществлять переброску своих сил. "Наши вооруженные силы в хорошем состоянии, и у нас есть платформы, которые можно представить на экспорт, но они не готовы к [потенциальной] войне", - заявил газете военный эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.

Ранее издание сообщило, что в странах Европы растет тревога из-за плохого состояния вооруженных сил и пустых военных арсеналов, в то время как США занимают все более изоляционистскую позицию в конфликте на Украине. По оценкам газеты, причина опасений заключается в том, что "промышленный потенциал Европы по производству вооружений в значительной степени ослаб за годы бюджетных сокращений" по окончании холодной войны. Нарастить военные мощности представляется "непростой задачей" в связи с бюджетными ограничениями на фоне медленного экономического роста европейских стран и старения населения, пишет издание. Кроме того, значительная часть жителей Европы не поддерживает идею финансирования военных расходов за счет сокращения выплат на социальное обеспечение. 

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