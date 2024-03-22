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ТАСС

Киев считает, что завершить конфликт на Украине военным путем невозможно

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Киев
Киев.
Источник изображения: AP Photo/ Andrew Kravchenko

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Киев продвигает формулу мира президента Украины Владимира Зеленского

МАДРИД, 21 марта. /ТАСС/. Украина не получала прямых просьб от своих союзников провести переговоры с Россией, при этом Киев считает, что завершить конфликт военным путем невозможно. С таким утверждением выступил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Нет, на данный момент прямых просьб вести переговоры с россиянами нет", - заверил он в интервью газете El País. По словам политика, Киев "продвигает формулу мира президента [Украины] Владимира Зеленского".

"Мы проведем мирный форум в Швейцарии, в котором мы ожидаем участия около ста стран и создания глобальной коалиции для оказания давления на Россию, чтобы она прекратила войну, <...> тем самым положив конец этой войне за дипломатическим столом, - утверждал Шмыгаль. - Завершить [конфликт] военным путем невозможно просто потому, что Россия - ядерная страна".

Премьер также сказал, что "есть много голосов, которые упоминают усталость или говорят, что есть европейские лидеры или граждане, которые измотаны" конфликтом.

Президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд заявила после встречи 15 января с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что он попросил ее страну организовать в Берне саммит по так называемой формуле мира.

Как заявила 13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если поступит официальное приглашение. Дипломат отметила, что этот форум будет посвящен продвижению ультимативной "формулы Зеленского", хотя швейцарские организаторы "делают вид, что ищут общий знаменатель мирных инициатив разных стран". 

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Страны
Россия
Украина
Швейцария
Проекты
Ядерный щит
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