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ЦАМТО

ВС Швеции получат 321 бронемашину CAVS с колесной формулой 6х6

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Источник изображения: Фото: facebook.com

ЦАМТО, 21 марта. Компания Patria 20 марта объявила о подписании с Агентством материального обеспечения ВС Швеции (FMV) контракта на поставку 321 бронированной машины с колесной формулой 6х6.

Стоимость заказа составляет около 470 млн. евро (5,3 млрд. швед. крон). Как заявлено, это один из крупнейших контрактов Patria за всю историю сотрудничества со Швецией. Поставки продолжатся до 2030 года.

Бронемашины, получившие в Швеции обозначение Pansarterrangbil 300, будут переданы в состав лейбгвардейского пехотного полка в Кунгсэнгене и нескольких других подразделений. Ранее Patria уже поставила ВС Швеции 20 ББМ с колесной формулой 6x6 в рамках подписанного в апреле 2023 года контракта.

Как заявлено, ВС Швеции будут поставлены ББМ в версии бронетранспортера, которые выполнены с использованием новых технологий и обеспечивают высокую защиту расчета численностью до 12 человек. Машина является модульной и может быть реконфигурирована для выполнения широкого спектра задач, включая командование и управление, а также медицинскую эвакуацию.

Как заявил старший вице-президент Patria по северному региону Матс Варстедт, Швеция становится для компании все более важным рынком, отметив, что компания начнет поставки техники уже в текущем году.

По его словам, ББМ Pansarterrangbil 300 является примером финско-шведского сотрудничества, поскольку изначально эта ББМ была спроектирована для северных стран, а шведские поставщики поставляют для нее двигатель и сталь для брони.

Как сообщал ЦАМТО, закупка ББМ для ВС Швеции осуществляется в рамках реализуемой с 2019 года многонациональной программы закупки унифицированной бронированной машины CAVS (Common Armoured Vehicle System) с колесной формулой 6х6, в которой сейчас участвуют ВС Латвии, Финляндии, Швеции и Германии.

Швеция объявила о намерении присоединиться к программе CAVS в конце 2021 года. В апреле 2022 года Агентство FMV подписало техническое соглашение с Эстонией, Финляндией и Латвией о совместной разработке ББМ в рамках программы, а 1 июня 2022 года было заключено и соглашение об участии страны в этапе НИОКР.

В апреле 2023 года FMV заключило с Patria контракт на закупку первых 20 бронированных машин с колесной формулой 6x6. Поставка первой партии ББМ была выполнена 26 октября 2023 года.

Ранее ВС Швеции более трех десятилетий эксплуатировали ББМ Patria XA с колесной формулой 6x6 и AMV с колесной формулой 8x8.

По оценкам, общая потребность ВС Швеции в ББМ с колесной формулой 6х6 составляет до 400 ед.

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Страны
Германия
Латвия
Финляндия
Швеция
Эстония
Компании
Patria
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