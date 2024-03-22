Госдеп США признал Аруначал-Прадеш частью Индии вопреки региональным интересам Китая

Источник изображения: topwar.ru

Штат Аруначал-Прадеш, расположенный на северо-востоке Индии, является индийской территорией и такой ее признают Соединенные Штаты Америки. Соответствующее заявление сделал Государственный департамент США.

Чуть ранее китайское военное командование назвало Аруначал-Прадеш «частью Китая». Как известно, у КНР есть давние территориальные претензии к Индии в этой части Южной Азии. В Пекине убеждены, что, по крайней мере, часть территории Аруначал-Прадеш является китайской. Китай претендует на 90 тысяч квадратных километров в индийском штате, считая их частью территорий Южного Тибета. Вплоть до последнего времени китайские власти продолжают выдавать специальные визы жителям индийского штата.

В 2023 году в Китае была издана новая карта страны, на которой территории индийского штата были обозначены как территория КНР, наряду с Тайванем и рядом других регионов.

Источник изображения: topwar.ru

Еще раньше, в декабре 2022 года, в секторе Таванг в штате Аруначал-Прадеш, произошло столкновение между индийскими и китайскими пограничниками. Китайские военнослужащие появились на линии фактического контроля, но встретили отпор со стороны индийской пограничной охраны.

Штат Аруначал-Прадеш действительно имеет значительные отличия от остальной Индии в культурном отношении. Основную часть населения штата составляют народы тибето-бирманской языковой группы, который исповедуют тибетский буддизм. В этническом, культурном, религиозном отношении они куда ближе к тибетским народам соседнего Китая, чем к основной части населения Индии. Китай, кстати, поддерживает и разнообразные националистические и левацкие движения, действующие в северо-восточной части Индии и доставляющие немало проблем индийским властям.

Естественно, что на фоне индийско-китайских территориальных противоречий, США принимают сторону Нью-Дели и действуют в пику региональным интересам Китая. Как заявил представитель Госдепа США, Вашингтон выступает против «любого вторжения или посягательств» вдоль линии фактического контроля. Понятно, что в интересах США – ослабление Китая, поэтому Вашингтон в любом случае будет поддерживать Индию в этом территориальном споре.